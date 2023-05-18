副總統、民進黨主席賴清德代表綠營參選2024總統，但他16日與大學生座談時，竟驚吐一句「房價在降」，引發熱議挨批有如晉惠帝。媒體人黃揚明17日在《國民大會》節目直言，內政部長林右昌還出來火上加油，說年輕人不是買不起房，一是沒有規劃買房，二是想買的地點價格太高。林右昌這番話等於又幫賴清德推了一把，就是再得罪一次年輕人。民進黨最近這些談話全部都失言，會讓人覺得民進黨離年輕人很遠很遠。

「我這次要幫賴清德講話！（主持人謝曜州：你每次這樣講就是要酸他）」黃揚明表示，民進黨有兩個模式，房價確實是降低的，第一個叫陳凱凌(台南市前經發局長)模式，他去買一棟房子，總共2100萬的房價，他跟建商說：你要幫我加價400萬，可是這400萬是要變成他的回扣，是要給他的。可是銀行貸款是用加400萬的2500萬，所以跟銀行貸的金額超過他原本要給建商的錢，所以他不需要準備頭期款，還有300萬可以去付他的本金跟利息。

黃揚明提到，第二個叫邱莉莉(台南市議長)模式，這個都是檢方起訴書裡面講的，說她跟國民黨的議員說，如果你願意投給邱莉莉，未來買房8折，「房價下降了啊，8折耶！所以就是幸福城市啊！」唯一的風險就是你被抓到，會被關在看守所。也許賴清德當過台南市長，他覺得台南房價很便宜？

「但是老實說，年輕人真的不會買單！」黃揚明指出，今天又有人火上加油，內政部長林右昌今天出席活動說：年輕人不是真的買不起房啦！他說有兩個原因，一個叫：你沒有規劃買房；第二個是，區位的價位不同，比方說你在台北工作，可以考慮去買彰化的房！

黃揚明強調，所以林右昌也幫賴清德推了一把，就是再得罪一次年輕人！這有點慘，整體來講，民進黨最近這些談話全部都失言，會讓人覺得，你們離年輕人很遠很遠。