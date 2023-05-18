國民黨中常會正式徵召新北市長侯友宜，參選2024總統大位。安泰榮譽院長蘇清泉表示，他現已著手規畫侯友宜在國境之南的起手式，從台灣最南端的屏東開啟競選行程。

蘇清泉17日在臉書粉專貼文表示，國民黨中常會正式徵召侯友宜，披掛上陣挑戰2024總統大位。侯友宜出線，完全獲得到鴻海創辦人郭台銘的祝福與支持，這充分展現現在人民希望看到的顧大局，心存國家、顧念百姓的最佳典範。

蘇清泉接著指出，在此期間黨主席朱立倫的「堅此百忍以圖成」，更是令人肅然起敬，在諸般風雨考驗下，那份「咬定青山不放鬆」的堅持，實在值得所有黨員給他按個「讚」。朱立倫當家以來，除了要面對黨產被抄後，整個黨維持運作的「柴米油鹽醬醋茶外，還必須面對各方局勢變化的挑戰，這絕非一般人所能體悟及承擔」。

蘇清泉指出，隨著國民黨候選人確定之後，他將帶領整個團隊，積極主動投入戰鬥，現已著手規畫侯友宜在國境之南的起手式，從台灣最南端的屏東開啟競選行程，也將邀請侯友宜前來屏東，拜會屏東鄉親，協助打開農、漁產品及觀光經濟的通路，讓鄉親開展充滿希望的未來。而他也將爭取不分區，除固守南台灣之外，也將開拓全台灣醫療票源，做侯友宜及國民黨的最佳後盾。