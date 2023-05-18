大陸期刊《艦船電子對抗》近日刊載一篇論文披露，2021年1月5日一架美軍P-8A反潛巡邏機靠近距香港約150公里的水面上空，解放軍迅速派出部隊響應，迫使該反潛機自毀聲納浮標，顯示中美關係一度緊張到開戰邊緣。前國安會副秘書長楊永明17日在《新聞大白話》節目強調，美國很快會透過去年國會通過批准的總統撥款權，提供給台灣5億額外重大安全援助，過去給烏克蘭同樣援助35次，這對台灣是一個非常重大的警訊。

「我們那個時候知道密利打電話給李作成，原來中美一度在2021年1月，曾經有一度可能接近要戰爭！」楊永明表示，現在知道，原來在他打電話的前三天，美國的偵查機在我們的東沙群島附近，在離香港非常近的情況下，丟下了聲納浮標。平常會做這個事嗎？也許找到理由說，那邊是台灣的東沙群島，但平常會做這種事嗎？這麼接近香港的飛航情況。馬上三天之後，參謀總長就澄清說了：不要誤會，我們沒有要跟你打仗！

楊永明提到，這兩天我們要注意到，美國國防部長奧斯汀講了什麼話？他說，美國很快會透過去年國會通過批准的總統撥款權，提供給台灣額外重大安全援助，這是第一次用這樣的方式。拜登總統用這樣的額外重大安全援助，過去這一年給烏克蘭援助35次！

「這是什麼？難道美國國防部已經把台灣的安全情況的嚴重性，等同於烏克蘭，要緊急提供5億元的安全援助了嗎？我覺得這個東西是一個非常大的警訊！」楊永明質疑，同時我們要的F-16V卻不斷地拖延再拖延，然後透過5億援助來表達對台海緊張情況的支持？

楊永明指出，在什麼時間點？在G7峰會即將召開的時機，今年一定會再次像前兩年提到，關切台海和平。可是日本媒體一直有說，G7可能會有一個中國特別會議，針對經濟脅迫的議題設置一個中國專章，這就是美國再次透過類似盟邦為主的反中聯盟的建構，或至少要做一個經濟安保聯盟的建構。還好歐洲國家看得懂，就有點抗拒在這個G7聲明裡面，明確地寫出來針對哪些國家，但是台海的議題大概會浮在字面上。

楊永明強調，G7在日本召開，然後美國要用5億援助，回想到2021年1月，中美衝突有可能再次發生，我們即將面臨選舉，如何能夠不謹慎小心？