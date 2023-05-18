天文學家宣布，新發現62個土星的新衛星，使土星的衛星總數突破100顆，再次奪回「太陽系衛星之王」的地位。

我們地球人習慣天上只有一個月亮，但其他行星的衛星更多。火星有兩個，氣態巨行星(木星、土星)和冰巨行星(天王星、海王星)各有幾十個。木星通常在比賽中處於領先地位，但眾所周知，土星有時會超越它。從 2019 年底開始，土星正式擁有 82 個，而木星的 79 個，所以土星的太陽系衛星之王，地位保持了一段時間。

今年2月，負責蒐集微型行星資料的小行星中心（MPC），幫木星找到12顆新衛星，使得木星的衛星總數來到92顆，再次成為最多衛星的行星。然而，才過3個月，土星又追了上來。

這一次新發現的土星衛星，達到62顆之多，使得土星衛星總數達到145顆，這比比木星多了了50多顆。別急著跑去評論區告訴我們「 82 + 62 = 144」，因為2021 年，又發現了一個新的土星衛星。

研究人員使用的是一種稱為「移位與疊加」的圖片分析技術，來識別這些新衛星，這種技術之前曾應用於海王星和天王星，但沒有應用於土星。其原理很簡單，就是拍攝一系列行星周圍環境的照片，每張連續圖都略微移動，然後疊加，這樣太暗而無法出現衛星，就變得可以比對了。

研究團隊追踪了好幾年，因此確認了62顆新衛星，國際天文學聯合會正式承認，土星衛星總數達到145 顆。所有這些新衛星的軌道都不規則。

鑑於這組小衛星的數量之多，研究小組假設，它們應該是被被撕裂的大衛星留下的碎片。

天文學家格拉德曼 (Brett Gladman) 博士說：「我們推測，大約在1億年前，一顆中等大小的土星衛星被壓碎了，這62個新衛星是一部分的碎片。」

不過，新的天文觀察也會給木星超越的機會，人們相信，未來還會再發現木星的新衛星。