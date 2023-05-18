美國總統拜登今天表示，他將會與中國國家主席習近平談話，但他沒有說什麼時候。

路透社報導，拜登動身前往日本出席七大工業國集團（G7）高峰會前，於答覆記者詢問時表示:「無論時間是否很近，我們都將會面。」

他也表示，他「深信」能夠與共和黨領袖達成協議，避免出現可能引發災難的美國債務違約局面。他在白宮說：「（兩黨）領袖都同意，我們不會債務違約。」（譯者：林治平）1120518