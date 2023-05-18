副總統、民進黨主席賴清德代表綠營參選2024總統，但他16日與大學生座談時，驚吐一句「房價在降」，引發熱議。新黨台北市議員侯漢廷17日PO出一段與民眾黨北市議員黃瀞瑩合拍的影片嘲諷，直呼無能無法解決問題是一種錯。但無能到不認為有問題則是一種病。

「無能無法解決問題，是一種錯。但無能到不認為有問題，是一種病！」侯漢廷16日在臉書發文酸，學生詢問賴清德當選後，是否能壓制房價、遏止投資客？賴當場回應說：你有沒有注意到房價現在在降？不知是賴清德有開天眼或是開了功德眼，或是人民眼睛業障重，真的注意不到。

侯漢廷照樣造句：問如何打房？你有無注意到房價正在降。問如何減肥？你有無注意到你正在瘦。問如何談戀愛？你有無注意到其實越來越多人喜歡你。問如何增加收入？你有無注意到你收入越來越高。「到底是神棍還是詐騙集團？抱歉，原來是副總統！」

侯漢廷17日又PO出與「學姊」黃瀞瑩合拍的影片嘲諷，侯漢廷扮演賴清德，黃瀞瑩問：高房價問題這麼嚴重，怎麼解決？侯漢廷答：你有沒有注意到，房價現在正在降？黃瀞瑩質疑：有嗎？這不是我要聽的答案！侯漢廷：沒注意的話，眼睛業障重！黃瀞瑩問：空氣汙染問題太嚴重，怎麼辦？侯漢廷答：你有沒有注意到，燒的是乾淨的煤？黃瀞瑩問：低薪過勞問題怎麼辦？侯漢廷答：你有沒有注意到？你正在做功德！

黃瀞瑩點出關鍵：你怎麼都在胡說八道？你到底是什麼神？侯漢廷答：我是Lie神！黃瀞瑩結尾說：歡迎網友留言你覺得賴神最糟糕的事情？侯漢廷喊：我會強力監督！