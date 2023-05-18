東南亞國家致力發展觀光業，近年已成為最受歡迎的旅遊地區之一。就有網友看到泰國夜市後，發現不僅物價便宜，環境衛生更是乾淨整潔，詢問「泰國夜市是否已屌打台灣夜市」，引起討論。

網友在PTT八卦版發文「驚！泰國的夜市也太乾淨了吧」，他表示泰國夜市不僅東西便宜，還非常乾淨，roti餅約25到40泰銖(約新台幣27到36元)，直說看了超級想去，現在的泰國夜市是否已經完勝台灣夜市。

有網友看到泰國夜市規劃有成，環境更是乾淨整潔，詢問台灣夜市是否已經比不上了。(圖／PTT)

不少鄉民紛紛留言：「現在秦國比台灣進步太多了」、「還真有人以為東南亞很落後？」、「泰國這幾年變化超級大」、「去曼谷真的會住到不想回來，百貨公司、超市、市集、夜市都好逛」、「至少10多年前就這樣了，他們觀光夜市都有規劃」、「泰國夜市用餐區、廁所都規劃的非常好」、「油煙做得不太好，有點臭，但乾淨是真的」、「喬德夜市旁邊就有百貨，根本逛不完」、「一堆人還在說泰國食物不乾淨，吃了會拉肚子，看到就想笑」、「他們連演藝圈都快超車了」。

近來許多人將泰國與台灣作比較，都認為泰國進步幅度大，速度也快，甚至超過台灣，但也有不少人表示，雖然泰國確實進步很大，但在醫療、科技和綜合娛樂方面，台灣還是全方位勝出，沒必要這麼貶低台灣。