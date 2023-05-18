周興哲近日推出自翻唱新歌〈摯友〉。這首創作歌曲是他寫給師姐天后A-Lin收錄在新專輯《A-LINK》的夯曲，加上周興哲近期赴世界各地開唱，都被粉絲熱情點唱該曲，因此寵粉的他與公司推出周興哲的錄音室版本。

〈摯友〉MV與作家黃山料合作，取材自黃山料首部青春戀愛小說《好好再見 不負遇見》，十分動人。周興哲也回憶起〈摯友〉創作過程，當時Demo取名為〈最近的距離〉，唱出讓無法從摯友變成戀人的朋友們得到安慰，希望藉由這首歌代替遺憾的人們發聲，暖心說：「唱出來，把心中的缺憾完整了，希望有這麼一首歌，可以讓他們得到寬慰和療癒。」

他將迎來歡慶出道10周年，目前徵求粉絲提供感人至深的戀愛故事，獲選者除了有機會成為周興哲10年作品企劃的一部份，更能獲得與周興哲互動的機會，他感性說：「希望交換彼此的故事，用音樂記錄這些年，我們一同成長的路程。」

他近來工作滿檔，忙當空中飛人，即將赴澳洲舉行「Odyssey旅程巡迴演唱會」雪梨站、墨爾本站，日前赴長沙參加《聲生不息．寶島季》錄製，被那英賞識納入旗下戰隊。在節目中，他與張信哲賣力飆唱〈你不知道的事〉，默契十足，周興哲早在5年前就為張信哲量身定做歌曲〈遷徙〉，如今2人再度合作，引起熱烈迴響，粉絲逗趣封2人為「雙哲會」、「雙哲棍」，期待他們有更多新合作。