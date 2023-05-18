英國哈利王子與妻子梅根昨天在紐約市參加慈善活動後，乘車時遭到狗仔隊追逐，險些釀成致命車禍，並且喚起世人對黛安娜王妃在1997年死於車禍的回憶。

法新社報導，哈利（Prince Harry）的發言人今天在聲明中表示，哈利與梅根（Meghan Markle）昨晚在紐約市捲入一場「險些釀災的汽車追逐」，梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）當時也在車上。

哈利的發言人指稱：「這是場持續超過兩小時的不懈追逐，導致數起險些碰撞的場面，波及路上其他駕駛、行人和兩名紐約市警察局警員。」

此外，上述聲明也提及：「儘管作為公眾人物會引起大眾一定程度的興趣，但絕不應該以任何人的安全為代價。」

紐約市長亞當斯（Eric Adams）告訴記者，他尚未獲得完整簡報，但他指稱，在人口稠密的城市裡開車追逐是「魯莽和不負責任的」。

長年以來，哈利一直與媒體關係不睦，並指責媒體的騷擾導致他的母親黛安娜王妃（Princess Diana）在1997年死於車禍，事發時黛安娜在巴黎的一條隧道中，遭到狗仔隊追逐，當年大眾曾譴責媒體。

哈利曾在英國廣播公司（BBC）的黛妃紀錄片「黛安娜，7天」（Diana, 7 Days）中表示，狗仔隊如同「一群狗」，時常追逐他的母親。

他還在紀錄片中指出，他最難克服的心結，就是「那些在隧道裡和她追車的人，還拍下她在後座垂死的照片」。（譯者：陳正健）1120518