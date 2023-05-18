民謠搖滾樂團「老王樂隊」發行全新EP《黃色的房子映照清晨的天空》，日前舉辦春天巡迴引起北中南歌迷爆場支持，老王樂隊11天內一共演出9場，團員開心表示：「很久沒有舉辦專場，這次特別選擇以小場形式，近距離跟歌迷接觸，看到大家從各地來欣賞我們的演出，甚至還有不少人從海外飛來台灣，很感動也很開心，會在冬天加場，希望到時候也會見到大家。」

老王樂隊日前出發馬來西亞與新加坡，四年後在吉隆坡創千人銷售成績，不過前往新加坡時，團員在社群上發布急訊，因飛機引擎故障意外，故演出須延後3小時開演，此訊一發佈，歌迷嘆「好險飛機沒有起飛！」全場歌迷願意等候，退票率僅0.2％，更是讓團員對於巡迴旅程有很深的感觸「難得一見，生命珍貴」。

而近期人氣極夯的陸綜《聲生不息・寶島季》更讓老王樂隊一曲〈安九〉衝上微博熱搜，此曲由華晨宇跟張杰聯手合唱，詮釋全新編曲，團員聽到電子搖滾編曲都感到十分驚艷，感謝將這首歌唱出不同樣貌，讓更多人聽見這首歌。