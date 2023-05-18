國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜出戰2024年總統大選，將對上民進黨籍副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲，三黨參選人底定。媒體人韋安預言，侯友宜現在沒有束縛，正式上了擂台，2個月後，侯友宜將重新回到民意支持度第一。

韋安18日在臉書貼文表示，侯友宜就是一個腳踏實地，來自基層，一步一腳印，靠著苦幹、經驗和能力走到今天的平常人；他不是靠僥倖和機會，而是比一般人更自律、更刻苦，靠熱血、汗水和勇氣，才有今天的成就和民意基礎。

韋安接著表示，藍綠兩極有20%的人，對侯友宜看法雖不同；但高達80%的普通人，則會接受這個和自己一樣普普通通的人。而且在與其他政治人物比較後，覺得侯友宜才是靠譜並值得信賴，是能把問題解決、能帶來和平、把事情做好的人。

韋安預言， 2個月後，也就是8月初，侯友宜不會跟別人爭第二，去棄誰保誰，而是會像去年12月和今年1月時，重新回到民意支持度第一，等著看吧。之前侯友宜只是一隻手被綁住的拳擊手，現在沒束縛正式上了擂台，而且準備最充分，一生都在磨煉和累積能量中。