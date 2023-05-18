市場對美國政府舉債上限協商感到樂觀，加上區域銀行股反彈，緩解了對於銀行業問題惡化的疑慮，美股主要指數今天收盤勁揚，費半漲近2.5%。

道瓊工業指數上漲408.63點或1.24%，收33420.77點。

標準普爾500指數上揚48.87點或1.19%，收4158.77點。

那斯達克綜合指數揚升157.52點或1.28%，收12500.57點。

費城半導體指數勁揚75.98點或2.49%，收3124.68點。（譯者：陳正健）1120518

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