Uber 功能不斷擴充，Uber今年以「家庭」、「遊樂」、「旅遊」為3大重點發展，讓用戶生活變得更加輕鬆，當用戶忙得無法分身時、幫助孩子準時抵達籃球場練習，或是利用最新的個人化影片訊息功能在透過外送送禮給阿姨時讓她也有受寵若驚的體驗。另一個夢幻功能是，透過Uber訂遊艇，暢遊希臘愛琴海。Uber執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）於美國時間5月17日，第3年以「隨心暢行、隨點即送」（Go – Get）為主題的全球年度產品發布大會中展示了一系列新產品功能，全球用戶躍躍欲試，可惜有些服務台灣地區還得等等。

青少年帳號與全家共享

首先是家庭方面，青少年的活動總是相當多，但接送對家長來說不是那麼容易。為此，Uber 推出專為照顧13至17歲青少年的父母與照顧者設計的「青少年帳號」（Teen accounts），家長可以安心地省下寶貴的時間。這項設計可幫助父母與監護人藉由以下的安全功能，在嚴謹狀態下協助青少年移動：但這項服務先在美加地區實行。另一個與家庭有關的就是「全家共享」（Family Profile），可連結多個 Uber 帳號，但可以從單一帳號（核心用戶）支付車資與外送費用，並收到即時位置和訂單狀態。

Uber「即時行程追蹤」（Live Trip Tracking）讓父母可以即時得知青少年前往的地點、動態以及由哪位合作職業駕駛駕車。（Uber提供）

寶寶優步

此外，為了幫助帶孩子出門的乘客能更從容應對手忙腳亂的情況，寶寶優步（Uber Car Seat）在紐約市和洛杉磯開始提供父母和民眾此項乘車選項。Uber 攜手風靡全球的歐美嬰童汽車安全座椅品牌 Nuna，為乘客額外配備優質且時尚的 Nuna RAVA 汽車安全座椅乘車，可供2-29公斤重的幼兒與孩童使用。台灣也有相同服務，只是安全座椅的合作廠商不同。

不用App也能轎車

為了幫助大家更輕鬆使用 Uber，在美國即使乘客沒有 Uber App 或無法操作智慧型手機，現在也能透過 Uber 全新電話語音預約服務，即可以英語或西班牙語透過客服叫車或預約未來行程。

輕鬆完成生鮮日用團購訂單

即日起，消費者只要打開 Uber Eats App 點選「生鮮日用團購訂單」，不論是室友、家人或是旅伴，都能一鍵輕鬆將所需的商品加入同個購物車中，設定結單時間，甚至是結帳時選擇多數商家可支援的拆帳功能。除此之外，消費者現在也可以建立固定時間團購生鮮日用訂單，Uber Eats App 將於每週固定時間提醒訂單中的成員添加欲購買的品項。

往後也能利用Uber輕鬆開團購。(Uber提供)

團體共乘行程

一起搭車不但省錢也更環保，在指定的城市中，消費者可以邀請不同成員加入團體共乘行程（Group Rides），並且加上各自的指定上車地點，Uber App 會根據成員輸入的上車地點，自動安排最快速的路線接每位乘客。除此之外，每位成員也將根據該趟行程中所花費的時間、各自支付費用，與朋友和家人共乘即將變得更加方便、也免去不敢開口收錢的窘境。

Uber推出團體共享行程，省錢又環保。（Uber提供）

送禮兼送影像傳情

為了讓送禮更別出心裁，Uber Eats 推出個人化的影像贈禮訊息（Video Gift Messaging）功能，民眾可隨訂單上傳自行錄製的影像留言，讓影像祝福與一束鮮花、一盒巧克力或最喜歡的美食等禮物一同外送到對方手中，這不是電影《哈利波特》中的場景，而是真實發生在日常生活中，讓每一份禮物都是如此獨一無二。

利用Uber送禮，還能錄製一段影音當作專屬的卡片。（Uber提供）

一鍵叫遊艇

這應該是Uber最令人興奮的服務，今年夏天，Uber 將首次帶乘客在希臘遊歷海景！喜愛度假和乘船的民眾將可以透過 Uber App 預訂最多可容納8人的船前往希臘愛琴海著名的米克諾斯島、一覽周圍的熱門景點。

今年夏天，透過Uber App 預訂最多可容納8人的船前往希臘愛琴海著名的米克諾斯島。（Uber提供）

中央控制台管理

無論是公司行號安排貴賓前往機場或博物館、旅遊觀光景點接駁，甚至是飯店櫃台都能透過 Uber 企業版的中央控台為賓客叫車。對方即可於收到乘車資訊，隨時獲得和追蹤行程的最新進度，幫助全球企業提供更優質的客戶體驗。