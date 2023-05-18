48歲男星施易男有「凍齡男神」之稱，近年他因拍戲接觸甜點世界，較少曝光於螢光幕。5月9日晚間，時報周刊CTWANT目擊施易男與大學同學聚餐，同校與他交好的李明川人也在場，一行人吃飽喝足仍有聊不完的話匣子，看得出交情甚佳。

吃完飯，一行人站在餐廳外等待同夥上廁所。（圖／本刊娛樂組）

9日晚間，本刊在松菸一家中式餐廳發現施易男與李明川與3位女性共進晚餐，一行人吃吃喝喝到晚上約9點初頭，由一位女性帶路走出餐廳，感情相當好的他們，並沒有立刻分道揚鑣，而是等待彼此上完廁所才一起離開。雖然已聚餐閒聊多時，但他們依舊話家常，甚至討論到口罩禁令規定鬆綁，在室內無須佩帶口罩話題，不過一群人中，只有李明川選擇不戴，一旁將口罩戴好戴滿的施易男，即便口罩罩住下半臉，僅露出眉眼，但他身穿灰色上衣、背著黑色背包，頗有年輕學生的氣息，保養得宜，也令人不禁好奇他的養肌之道。

施易男公開與大學朋友在工作室的合照，一邊回憶青春時光。（圖／翻攝自施易男臉書）

事後，施易男在社群網站曬出聚會合照，透露當天是大學聚會，原本李明川想邀約大家到70坪新家聚會，礙於大夥時間喬不攏，改到餐廳聚餐。看到許久不見的老朋友，施易男頗有感觸地說，「時光飛逝歲月如梭～看到大家都平平安安健健康康快快樂樂的是最重要的！也謝謝大家利用聚餐的名義替我慶生啦！」他更透露結束松菸行，一行人還到他的甜點工作室參觀，「每一個人的人生和生活都有著不同的變化，但唯一不變的是那顆最初的心！又見到大家真好！彷彿又回到大學時期無憂無慮的學生時代。」

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