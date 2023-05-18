米高福克斯（Michael J. Fox）是誰？這個名字或許令人陌生，但提到大導演史蒂芬·史匹柏監製的穿越濫觴，1980年代紅遍全球的《回到未來》（Back To The Future）三部曲，他便是以這三部曲成為好萊塢當紅炸子雞的男主角。從1985年到1990年，三部《回到未來》讓這個從加拿大來的小個子演員成為竄紅最快，全球知名度最高的青春偶像。被譽為天才演員，隨之而來的，是接不完的戲約以及萬人擁戴，但命運之神卻和他開了一個天大的玩笑，1991年，他在事業高峰期被診斷出罹患了「早發性帕金森氏症」，當時距離米高福克斯真正走紅不過6年，而他才剛滿30歲。

不肯接受事實的米高福克斯刻意壓下病況繼續接戲，持續隱瞞了將近7年時間，直到1998年才對外公開他罹患帕金森氏症的事實，並因為疾病影響，從2000年開始於演藝舞台半退休。米高福克斯去哪了？三不五時就會有人想起他，其實他從沒有消失在公眾視野，而是成為帕金森氏症的社會活動家。他成立基金會，多年來持續推動大眾對帕金森氏症的認知、醫療倡導及資金籌募。與疾病為伍整整30多年時間之後，今年62歲的他，與Apple TV+共同完成了紀錄片《我還是我：米高福克斯》（STILL: A Michael J Fox Movie），談論人生、他的演藝事業，以及最重要的——與帕金森氏症共同生活了30多年的想法。

米高福克斯在紀錄片《我還是我：米高福克斯》聊患病後的自己，也回顧了他短暫的好萊塢之路。（圖／Apple TV+提供）

《我還是我：米高福克斯》的英文原名為Still。這個片名本身有多重意涵，包括靜止不動，也包括雖然疾病纏身多年，但「我還是我」的意思。電影一開始就提到，從小他就是個靜不下來的孩子，活蹦亂跳、聰明過人，總有很多事想做，紀錄片裡大量使用了他在好萊塢全盛時期拍攝到各種高速跑步、靈活跳耀的劇情和運動畫面，「要我靜下來是很困難的，諷刺地是，現在我是真的靜不下來了。」

由於病症導致的手腳顫抖，米高福克斯幾乎無法完全靜止，而由於病情的不可逆，他正在面對無法預測的每一天，「我不想撒謊，狀況越來越糟，每天的生活也越來越困難。」行動不順、臉部表情無法控制，對帕金森氏症患者來說，各種程度的跌倒，摔斷手臂、摔爛臉部，都是無法避免的日常。

比電影更殘酷的人生，紅極一時的好萊塢金童，在更上層樓的關鍵期，面對突如其來的生命驟變，他被迫放棄事業，放下自尊，一切全部砍掉重練。談何容易？得知病情之後，巨大的衝擊讓他飽受生心理煎熬，也曾經否認病情，借酒逃避，直到看見了默默承受這一切的妻小，才讓他大夢初醒，下定決心重啟人生。

米高福克斯患病後，妻子崔西寶藍一路陪在身邊，紀錄片推出後夫妻倆也一起參與影展首映。（圖／Apple TV+提供）

《我還是我：米高福克斯》在Apple TV+上架幾天後，在爛番茄得到了影評人99%，觀眾95%的超新鮮好評。這不是一部探討疾病的紀錄片，而是以詩意的畫面和情境，帶著我們一起見證了米高福克斯的生命。他聊患病後的自己，聊生命，聊演戲，聊家人，也回顧了他短暫卻精彩燦爛的好萊塢之路。

他在片中大方展示自己的脆弱、憔悴，日復一日的復健過程，藥效不足時發病的樣貌，走在路上時而跌倒的糗態，以及儘管走紅如他，同樣會產生的演員心病「冒牌症候群」：「人會成為演員，並不是因為他們很有自信，演員最大的野心，就是極力花許多時間假裝自己是別人，我們這些夠幸運或夠不穩定，而能成為職業表演者的人，心中對於自己的不確定感，只會與日俱增。」

熬過成名前那段默默無名的日子，走紅之後又面對生命考驗，生命的各種高峰和低谷樣貌，米高福克斯都見證過。同情的眼神和態度對他來說都是不必要的，與其浪費時間自憐，這個靜不下來的男人，選擇了積極以對：「同情是一種良性的虐待，我當然可以顧影自憐，但我沒有時間這麼做。」

製作人戴維斯古根海姆（左）跟米高福克斯合作拍攝《我還是我：米高福克斯》。（圖／Apple TV+提供）

曾以《不願面對的真相》拿下奧斯卡最佳紀錄片，執導過愛爾蘭傳奇樂隊U2紀錄片《U2從天而降》，歐巴馬紀錄片《我們走過的歷程》，以及諾貝爾和平獎得主馬拉拉生平紀錄片《馬拉拉：改變世界的力量》，著名紀錄片導演及製作人戴維斯古根海姆（Davis Guggenheim）此次與米高福克斯合作拍攝《我還是我：米高福克斯》，以他詩意、坦誠、同理且充滿感情的視角，帶我們走了一趟米高福克斯走過的路。路上有冒險、驚奇、挫折、成就與榮耀，痛苦有時，快樂有時，米高福克斯是如此形容《我還是我：米高福克斯》的：「戴維斯很早就跟我說過，『我想討論帕金森氏症，但我不想拍一部關於帕金森氏症的電影。』所以他拍了一部關於人生的電影。」

《我還是我：米高福克斯》Apple TV+播映中

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