檢調獲報，建商「泰舍實業」公司負責人楊岳修，涉嫌在辦理全國最大自辦都更案「至善元」時，向土銀及合庫陸續貸款數十億元，其中因有部分貸款案是以不實買賣合約將預售屋成交數予以灌水，或利用人頭簽假合約等手法詐貸，涉嫌違反《銀行法》。台北地檢署17日指揮調查局新北市調查處兵分18路搜索，約談楊男、泰舍公司幹部共11人到案。檢察官複訊後18日諭令楊男1000萬元交保。

另泰舍副總經理洪振富以60萬元交保、副總洪緯峰與泰坤建設董事簡定榮各交保50萬元、泰舍會計戴宜芳、泰坤建設開發人員陳琬琪、以及員工岳佳瑩、葉淑玲各以8萬到3萬不等金額交保。

泰舍實業董事長楊岳修，2016年成功整合全台最大自辦都更案，在新北市新莊區立下「至善元」220億元預售新案，因而聲名大噪，卻被檢調查出他涉嫌詐騙銀行貸款。

「泰舍至善元」基地面積2977.59坪、建蔽率49.85％，樓層規劃地上25層、地下5層，共有713戶住家、42戶店面，格局規劃2至5房、每坪開價60萬至70萬元。

新北市調查處接獲檢舉，指楊男等人自2017年起辦理全國最大自辦都更案「至善元」，因疑預售狀況不佳，為求資金週轉，欲向銀行融資因應，由於銀行要求該都更案預售屋的成交數必須達成一定數量，才願核撥貸款。

因此楊男與建設公司相關人員，陸續向土銀及合庫銀行貸款，貸款金額總計高達數十億，但其中楊男等人涉嫌以不實的買賣合約，將預售屋成交數予以灌水，或以人頭簽假合約等手法，向土銀及合庫2銀行詐貸。

據了解，泰舍目前雖仍如期償還利息，但因人頭無意購賣動輒上千萬元的房子，導致都更案完工後，陸續出現原本的預售合約無法交屋的情況，加上新成屋銷售仍然不如預期，銀行恐面臨無法回收本息。檢調認為，楊男等人涉嫌違反《銀行法》第125條之3第1項、第3項詐欺銀行罪嫌。

北檢17日指揮調查局新北市調查處執行搜索18處，訊問被告楊男、泰舍公司副總經理、銷售人員、人頭及代書11人到案。