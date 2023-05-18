今日鋒面逐漸接近，天氣不穩定，西半部有零星短暫陣雨，今晚至明晨降雨更加明顯，西半部及東北部易有短延時強降雨，並有局部大雨；周六、日（20、21日）大氣仍不穩，下周一（22日）又有另一波鋒面接近，西半部雨勢將從今天一路下到下周二（23日）。

中央氣象局指出，今晚至明晨鋒面更靠近，降雨更加明顯，西半部有陣雨或雷雨，西半部及東北部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率；氣溫方面，今天台灣仍在鋒前西南風偏暖環境中，各地高溫大多在33至36度，其中大台北、桃園、台南及花、東地區氣溫相對較高，東南部有焚風發生機率。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天第3波移動性鋒面逐漸接近，西半部有局部短暫陣雨，明天鋒面影響，降雨機率提高，偶有小範圍強對流發展，伴隨較大雨勢；周六、日鋒面東移，大氣仍不穩定，西半部有局部陣雨。

最新模式模擬顯示，下周一梅雨季的第4波移動性鋒面接近，西半部有局部短暫陣雨；下周二鋒面影響，各地降雨機率提高，偶有小範圍強對流發展，伴隨較大雨勢；下周三（24日）天氣好轉，山區午後有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮提醒，未來一周大氣不穩定，無論是在鋒面附近或因大氣不穩定而被激發的對流，皆屬中、小尺度的天氣系統，可提前預警的時間較短，應多注意即時訊息；另外，下周菲律賓東方海面有熱帶系統活動，對東亞大氣環流產生影響，並阻礙滯留鋒面的形成，需密切觀察。