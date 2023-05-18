女星王思佳近日陷入假包疑雲，連同過往曬出的精品也被拿出來放大檢視，風波至今還未平息；然而，先前曾因「綠茶婊事件」與王思佳隔空交戰的賴薇如，就遭到網友點名被逼問「為什麼不發表看法」，對此，她也正面回應「因為跟我無關啊」。

王思佳與賴薇如之前曾因「綠茶婊事件」雙方隔空交火，賴薇如更曾爆料對方曾當過小三，引發王思佳不滿直嗆「十年前的事關你屁事，你閨密的事你都不清楚，我的事請別裝懂。打小三請從身邊做起，還是你雙標？不敢？」事後王思佳在節目上大方表示「願意坐下聊聊」，但賴薇如認為，雙方是不同層次、圈子的人，即使面對面也很難說清楚。

如今王思佳陷假包爭議遭到炎上，但賴薇如始終保持沈默，近日還飛往泰國旅遊與好閨密見面，並在臉書分享多張美照，不過，仍有部分網友在她的貼文底下留言逼問她「為什麼都不發表對王思佳的看法？明明每天在追著新聞在看、晚上睡覺想到都在笑，為什麼要憋成這樣？」。

對此，賴薇如回應「因為跟我無關啊～認識我的人也知道，本身也不愛對新聞發表太多或蹭熱度！自己過得精彩活得漂亮比較重要」；其實早在王思佳事件爆出時，就有網友tag賴薇如問：「開幾瓶香檳了？」當時她回應：「最近養身戒酒了」看來對該事件不願多談。