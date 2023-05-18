在異鄉看到自己國家的東西都會特別有感，一名男網友近日到日本旅行，在排隊人龍中意外發現一名女子手裡拿著藍色本子，竟是學生時期用的練習本，書皮還寫「英語作業」，他秒認定對方是台灣人，將其PO上網，吸引2.1萬網友討論，更有人想起過去都用藍本子罰寫，直呼是「罰寫地獄」。

原PO昨（17）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，到日本福岡縣旅行，途中在博多車站排隊買東西，發現紅龍柱中有一名女子手拿學生時期用的藍色練習本，書皮上寫著「英語作業」，秒認定對方是台灣人，讓他不禁笑了出來說「他鄉遇故知」。

一名網友在日本看到女子拿藍色作業簿，秒認出對方是台灣人。（圖／網友授權提供）

圖文吸引1.2萬人關注，也勾起網友的回憶，「我以前都用空白本畫漫畫」、「這個超容易脫線掉頁」、「還要寫好幾本」、「罰寫地獄」、「看到這個整個人都不開心了」、「好懷念的作業本」、「我都拿來當作交換日記」、「出國還要寫作業嗎？」、「在國外看到會有親切感欸」。

但也有人大讚作業簿很好用，推測女子簿子裡寫的都是旅遊筆記，「這絕對是旅行攻略」、「裡面寫的可能是英語會話大全」、「可能裡面都寫滿日常英文對話」、「應該是當記事本吧？」