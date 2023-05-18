其中，「i探索GPS」學程為針對社會新鮮人設計的專案，通過3個月試用期，包括底薪、津貼及獎金在內月薪為35～40K起。鎖定已有3～5年業界工作經驗的「i突破GPS」學程，通過試用期後月薪為40～45K起。

出生後在社群媒體與3C產品陪伴下成長的Z世代，未來10年間將逐漸成為工作成長主力，聯合國預測，至2030年將在工作人口中占約4成。為吸引Z世代投入求職市場，企業需以其視野，打造透過生活與體驗找尋自我獨特價值、並能轉化為職場合適角色的養成環境。

晶華表示，投遞履歷並通過遴選「iGPS職場導航地圖」學程者，可在報到後的24個月內，選擇集團旗下任3個據點或3個不同屬性的工作崗位任職，透過跨酒店或跨職能輪調，探索並確認自己未來職涯發展方向。

晶華指出，集團旗下擁有晶華、晶英、晶泉丰旅及捷絲旅等不同品牌，橫跨人文、都會、休閒等不同風格，面對不同的品牌定位，服務對象、方式及營運流程都會有不同標準，盼藉此協助年輕人在職場中發揮天賦並逐步成長。

參與「iGPS職場導航地圖」計畫的同仁們可適性選擇，探索最適合自己的職場、學習全面性的餐旅知識、並累積扎實且多樣化的經驗。在集團歷練過「iGPS職場導航地圖」的同仁們也會是人資部門的培訓重點，有機會成為未來的總經理跟部門主管。

晶華人資長李靖文表示，除了「iGPS職場導航地圖」計畫外，也會在內部持續強化建構永續人才的3項職能，包括自我超越的「跨界力」、將心比心的「溝通力」、樂於分享的「創新力」，盼打造可發現自己人格特質、進而為自己創造職場價值的舞台。