中磊董事長王煒表示，今年看好5G滲透率持續提升，有線電視、光纖無線網路DSL及STB(機上盒)等既有家用產品市占率穩健，可以支撐中磊全年約20億元的營收規模，另外，中磊也會搶攻所謂的「街頭產品」，即車用、物聯網(IoT)等，會創造出另外一個Billion(十億)美金營收的規模，讓中磊邁向年營收3個Billion邁進(即千億元新台幣)的規模公司前進。

針對今年營運表示，王煒表示，目前在手的訂單，預計下半年會開始量產出貨，中磊在上半年就都為維持住約60億元月營收的水準，看好下半年成長動能將來自新品，下半年肯定會成長，第三季、第四季季季往上，中磊今年營收、獲利都會成長，且毛利率可以穩住。

產業界均積極瞄準車聯網藍海，王煒進一步談到，中磊持續將物聯網往車聯網分向前進，看好下半年會發酵，車聯網營收預計最快第四季會進來，2024年可以看到規模經濟 ，車聯網營收占比將上看10%。

中磊在東南亞區域製造中心菲律賓廠第一期廠區正式開幕，將以供應北美客戶為主，今年年產能達2000萬套，更加積極投入二廠投資，力拼2025年總產能上看4000萬套，王煒談到，台灣很多網通廠選擇在越南設廠，主要是因為集團母公司在當地已經有廠區的關係，但中磊看中菲律賓是一個很大的設計製造中心，中磊搶速度一定搶贏。中磊目前全球產能配置，中磊及菲律賓各占40%，台灣及印度各為10%。