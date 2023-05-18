根據《警廣》路況資訊，今（18日）上午7時26分，國道1號、五楊高架南下43K、林口交流道路段，發生2輛自小客車追撞事故，目前事故處理中，提醒用路人小心駕駛。

上班族注意！國1林口交流道「2車追撞」，車流回堵中。(翻攝高速公路1968)
上班族注意！國1林口交流道「2車追撞」，車流回堵中。(翻攝高速公路1968)
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