上班族注意！國1林口交流道「2車追撞」車流回堵中 07:542023/05/18 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班族注意！國1林口交流道「2車追撞」，車流回堵中。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據《警廣》路況資訊，今（18日）上午7時26分，國道1號、五楊高架南下43K、林口交流道路段，發生2輛自小客車追撞事故，目前事故處理中，提醒用路人小心駕駛。 上班族注意！國1林口交流道「2車追撞」，車流回堵中。(翻攝高速公路1968) 全台最大自辦都更案涉詐貸 泰舍董座楊岳修1000萬交保 女大生麵包廠實習出意外 滑倒遭推車重壓不治 現役空軍環抱襲胸女大生 辯「認成女友」司令部火大開鍘 #國1 #南下 #林口交流道 #追撞 #回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國地方議員訪台！許淑華拚外交超亮眼：推展台韓友好 16:062023/05/17 政治 住林口10年！醫憶「一坪才12萬」光景 08:132023/05/17 生活 注定失智他卻正常生活數十年！科學家找到關鍵原因 07:302023/05/18 國際 全台最大自辦都更案涉詐貸 泰舍董座楊岳修1000萬交保 06:522023/05/18 社會 李遠哲「1句話」成侯友宜2024殺手鐧！郭正亮爆驚人預言 05:002023/05/18 政治 美債快爆了！CEO集體坐不住 他曝美國2大恐怖惡果 05:302023/05/18 財經 All in新竹房產「資產多10倍」工程師卻哭了！原因曝光 06:002023/05/18 財經 2024三腳督「他」最被民眾看好！最新網路民調搶先曝光 00:012023/05/18 政治 投資人關切美國債限協商進展 美股收低 道瓊下滑336點 06:422023/05/17 財經 市場對美債上限協商樂觀 美股勁揚道瓊上漲408點 05:302023/05/18 財經 日高速公路卡車追撞故障巴士 釀3死1傷 含外國留學生 15:162023/05/17 國際 台大生暑期赴以色列交流 坣娜勉學子把握機會認識猶太文化 15:372023/05/17 生活 亞太青年協會率訪團赴日 深化台日雙邊交流 11:562023/05/17 政治 孔子學院受北京控制引憂 英國政府擬根除官方資助 05:362023/05/18 國際 發現62顆新衛星 土星再次成為太陽系衛星之王 00:112023/05/18 國際 換8顆牙63萬「貴蔘蔘」 換間診所保固卻失效 07:382023/05/18 社會 簡秀枝》台灣鐵道記憶與青春分享 《南方，寂寞的鐵道》 07:442023/05/17 生活 王思佳陷假包爭議 宿敵賴薇如遭指「睡覺在笑」 她回應了 07:492023/05/18 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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