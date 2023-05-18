國民黨昨（17）日正式徵召新北市長侯友宜出戰2024總統大選。對此，資深媒體人董智森認為，侯友宜是國民黨自1996年總統直選以來，條件最好的一個候選人，因為他有民進黨所有的優點，此外，民進黨第一次執政時其實很欣賞侯，甚至在2008年政黨輪替後，時任民進黨主席蔡英文還曾徵詢他選嘉義縣長的意願。

董智森昨在政論節目《少康戰情室》指出，侯友宜是南部人、攤販的小孩，這些特點很容易感動選民。

董智森接著說，民進黨一定會就核能、市長任期沒做完等議題對侯友宜發動攻擊，然而，前總統陳水扁當年非常賞識侯，他在總統任內曾發起「菁英入黨」，找了不少警察加入民進黨，但唯獨「牽不動」侯；侯要升任警政署長時，也獲得了時任行政院長蘇貞昌的力薦。

甚至在2008年政黨輪替後，蔡英文面對時任嘉義縣長陳明文要卸任時，曾徵詢過侯友宜選嘉義縣長的意願，但也被侯婉拒。因此，董智森反問民進黨，現在它們對侯友宜發動了猛攻，那為什麼過去執政時卻又那麼欣賞他？