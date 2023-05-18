大陸宮鬥劇《延禧攻略》2018年播出時轟動兩岸三地，帶紅了劇中的多數演員，如秦嵐、許凱等人打開知名度，其中女星吳謹言因飾演魏瓔珞一角而爆紅，憑著精湛的演技與古裝扮相深受不少觀眾喜愛。而多年過後她再次穿上清裝拍照美照，製作人于正配文寫道：「瓔珞再現續舊緣」，令不少網友猜測可能再次推出續集。

當年《延禧攻略》開播，掀起一陣追劇潮，身在深宮中的吳謹言靠着聰明才智過五關斬六將，最終成為皇貴妃，看得觀眾相當過癮。時隔多年，吳謹言再次穿起清裝，只見她身穿旗裝手拿圓扇，五官相當精緻的她，對著鏡露出清純無辜的眼神，身材外貌毫無走樣，跟當年相差無幾，再度勾起大家的對於魏瓔珞的回憶。

而于正留言表示：「延禧一别已經多年，瓔珞再現續舊緣？」令不少網友猜測莫非是要拍續集，網友們紛紛激動留言表示：「多拍點宮廷劇，別的題材劇真是沒什麼大意思」、「如果延禧攻略用的這個妝容吳謹言估計早就是頂流了」、「我還是想要18年的瓔珞」、「老師，《延禧攻略》什麼時候能再上線啊」、「我最愛的魏瓔珞！」、「能不能再來一個瓔珞傅恆續前緣」

事實上，吳謹言人紅是非多，自演「魏瓔珞」爆紅後，她的一舉一動都是關注焦點，之前接戲被質疑演技配不上名氣，只會瞪大眼睛跟嘶吼，譏她根本是「Angelababy 2.0」，還接連爆出耍大牌風波，引發官媒央視注意，連原本訂下的電影也被臨時換角，錯失出演機會。