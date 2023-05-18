一名女網友分享，最近搭Uber被超收費用，原本預估金額是119元，扣除折價券應收19元，但系統卻收了890元，足足超收45倍，讓原PO不滿向客服申訴，卻遲遲沒有解決方法，後來透過一些管道找到原來的司機，對方了解狀況後表示可直接退錢給她，引起網友討論，不少苦主哀號說，現在預估車資超不準，他也曾被超收費用，但也有過來人分享向客服申訴以後，很快就收到退款。

一名女網友近日在Dcard上分享，最近在台中搭Uber，訂車之前看到系統預估行程費用是119元，而她剛好有一張100元的折價券，所以最後應該只會被扣款19元，沒想到下車的時候系統卻收了她890元，讓她超級傻眼。

女網友表示，她要去的地方很近，起點到目的地的距離約1.3公里，看地圖顯示車程只需要6分鐘，過程中司機也沒有繞路或停車長時間等待，因此她認為890元太不合理。詢問Uber的客服以後，對方表示19元是「預約授權費」，是用來驗證信用卡是否有效，而那天的行程費用扣除相關優惠就是890元。

女網友指出，她傳訊息給客服說「原本的路線預計為119元，扣除折價券是19元，短短6分鐘的路程被超收45倍的價格是不是不合理，請幫忙查詢是否電腦的GPS收費出了問題，或是司機按錯了，如果最後確認仍舊是890元，麻煩給一個詳細的明細，否則會去找消保官處理。」結果客服就再也沒有回應了。

女網友表示，後來她聯繫到原本載她的那一位司機，本來想請對方跟Uber或是車行反應，但對方聽完整件事情以後卻說，他這邊可以直接將超收的錢退還給她，只能說這也不失為一個解決方法，但Uber系統這樣亂收費，真的會氣死人。

貼文引起網友討論，不少人看完紛紛喊扯，認為6分鐘的路程收890元真的很扯，另也釣出不少苦主。「我昨天4公里的路線，Uber 前一秒估268元，按確認的下一秒跟我說價格變動，變成892元」、「現在預估車資根本不準，上次搭說尖峰時段加價，以為預估金額已經是漲過的才搭，結果上車前估100多上車後變200多，直接快兩倍」。

不過，也有網友分享，過去也曾經被超收費用，但向客服反應以後，系統很快就退了超收的費用。