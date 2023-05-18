國民黨中常會昨(17)日徵召新北市長侯友宜，參選2024總統大位，卻有「內定」聲音傳出。對此，國民黨智庫執行長柯志恩則表示，侯友宜對每件事情守法且嚴謹，非常堅持要等新北市議會開議後，跟大家做完市政報告後再說。柯志恩強調，大家都認為這麼早宣布定於一尊，對國民黨而言並非好事。

柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》中指出，大家都認為徵召侯友宜好像是內定，但她澄清道，去年九合一時，侯友宜絕對是最強母雞，且民調也是如此，九合一後當大家猜測國民黨到底誰要選時，民調仍顯示侯友宜領先。但國民黨沒立刻徵召侯友宜，柯志恩直言，這是人格特質問題。

柯志恩進一步解釋，侯友宜本身就是警察出身，對於每件事情守法且非常嚴謹，當時不認為黨中央應該要來做這件事情，也非常堅持要等新北市議會開議後，跟大家做完市政報告後再說。柯志恩也強調，當時侯友宜有這些基本主張，且大家也都認為，這麼早宣布定於一尊對國民黨而言，並不見得是件好事。

國民黨昨公布3項參考數據，包含4月中做的內參民調、12家機構綜合民調，以及57位黨籍立委及立委提名人和13名黨籍縣市首長意見，侯友宜在各項民調及意見徵詢中全面勝出。