日本首相岸田文雄的故鄉、眾議員選區是廣島，他和一般的廣島人一樣喜愛廣島的「御好燒」，好字是隨自己喜好之意，台灣人將廣島的御好燒簡稱為「廣島燒」，常拿來與「大阪燒」比較。隨著G7廣島峰會登場，廣島的業界團體「御好燒協會」加盟店推出G7意象的廣島燒成為話題。

為了迎接G7廣島峰會，廣島縣、市、經濟、交通、醫療等各領域相關團體組成官民一體的組織「廣島峰會縣民會議」，在此組織及日本外務省安排下，中央社記者4月底隨著駐東京外籍媒體團來到廣島擁有76年歷史的廣島燒名店「元祖Henkutsuya」。看到店長沖中幸夫與妻子、小姨子3人努力在做有「層次感」的廣島燒。

有別於其他地方將菜肉等配料與麵粉混在一起的煎法，廣島燒是在熱鐵板上煎出一層薄薄的麵粉餅，然後在餅上堆疊高麗菜絲、鋪上肉片，翻面後，在鐵板上另覓空間炒麵，將方才完成的部分堆疊在炒麵上。然後煎蛋，再一次將包括炒麵的部分放在煎蛋上，然後再翻面一次。之後，塗上醬汁、撒海苔粉。

記者們享用了道地好滋味的廣島燒後，沖中拿出講義開始上課。他說，1945年8月6日上午8時15分，一枚新型炸彈（原子彈）落在廣島市、就在現在的廣島原爆圓頂館附近上空600公尺處，爆炸瞬間爆心地（爆炸中心地）地面熱度約3000度至4000度，廣島瞬間化為火海，熱波、爆風、輻射線摧毀了廣島。當時有人說廣島未來100年草木不生。

他聽長輩描述，當時先是一陣強烈閃光，不久後聽到「咚」的巨響，之後看到天空的蕈狀雲，天空頓時變得黑暗，招牌、物品等被爆風轟得四處飛散，沒多久天空下黑雨，民眾以為是含著灰或炭粉的雨，未料竟是輻射雨。

1945年8月15日日本宣布投降，二次世界大戰結束。廣島人在廢墟中、斷水斷電的情形下仍須重新站起來。在廣島市中央通（道路）附近出現幾家販售廣島燒的攤販。

廣島燒的前身其實是二戰前關西地區柑仔店的小吃「一錢洋食」。這是在麵糊鋪上蔥花等蔬菜放在鐵板上煎，然後淋上醬汁，是孩童的零食，價格僅一錢。

沖中說，戰後有一位姓尾木的人在中央通經營Henkutsuya、美笠屋等3個攤位，後來遷至東新天地廣場，再遷至西新天地一側的廣場。後來，川原靜子頂下Henkutsuya，成為Henkutsuya店的創業者。

川原靜子是沖中妻子的祖母。川原傍晚推出攤位，架上鐵板，燒起煤球開始做生意。因物資缺乏，戰時生活物資採配給制，戰後一段時間也是，配給的食糧中有麵粉，於是川原靜子想到用麵粉做廣島燒，起初打底是蒟蒻、魚板、竹輪（魚捲）等，1995年以後才變成有肉片等的煎法，1965年廣島燒攤販愈來愈多。

目前廣島縣內的廣島燒店有1500至1600家，廣島市內有將近1000家。常可看到店名是「○○chan」的廣島燒店，譬如「麗chan」（小麗）、「Micchan」（小美）、「Fumichan」（小文）等，據悉這是因戰爭或原爆喪偶的寡婦為了維生賣起廣島燒，也期盼從戰場返鄉的家人能找到自己，所以取暱稱為店名。

沖中原是上班族，結婚3年後開始幫Henkutsuya做生意，心想可以邊提供廣島燒、邊幫忙為追求和平發聲。Henkutsuya店常有日職廣島隊的球員、藝人前來光顧。不過，喜愛棒球的沖中得知中央社記者來自台灣，低聲說：「我很喜歡中棒中信兄弟的啦啦隊女神峮峮（吳函峮），歡迎她到店裡來，我會請她吃廣島燒。」

除了傳統廣島燒店之外，廣島車站旁也有御好燒體驗工坊OKOSTA。這是由製造、販售御好燒醬汁等相關商品製造商OTAFUKU SAUCE所經營，吸引許多家長帶小孩來體驗，也有不少外籍觀光客來學做並享用廣島燒。店內的「御好燒士」會協助顧客做廣島燒。