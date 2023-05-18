法國外交部長柯隆納表示，台灣參與國際組織將帶來附加價值，且法國已同意台灣參與即將召開的世界衛生大會，但認為部長級官員訪台並不妥當。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）17日至參議院外交、國防與軍事委員會聽證並接受參議員質詢，台灣議題被多次提及，她做了以上的回覆。

在台法關係上，她說：「我們與台灣的關係非常優質，由來已久且持續發展，在經濟、文化與國會方面，但並非外交關係」。

外交委員會副主席參議員葛利歐（Joël Guerriau）質詢時表示，許多國家都已呼籲，法國也透過國會決議案發聲，「讓台灣能以觀察員身份加入世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）」，指出國際組織允許政治實體參與，並非一定要是國家，避免會員國紛爭。

「我認為把這樣規模的國家排除在外是完全不公平的，特別是有鑒於他們在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間所帶來的貢獻，同時展現了非凡的管理能力」。

另一位副主席參議員卡迪克（Olivier Cadic）發言時首先指出，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在Choose France商業論壇中第一個提及的成果就是台灣輝能科技在法設廠，帶來52億歐元（約新台幣1758億元）的投資與3000個工作機會。

接著卡迪克感謝柯隆納日前在東京重申法國不變且清晰的政策，即支持台海和平穩定、反對片面改變現狀。他表示，中國表明必要時「武統台灣」的企圖，中國在地緣政治競逐中心的印太地區不斷對鄰國展現擴張主義，使印太地區局勢在二戰後從未如此危險。

「您知道，法國國會議員經常造訪台灣，和這座國內生產毛額全球排名第20的島嶼強化雙邊關係。歐洲各國部長也常拜訪台灣，支持台灣經濟與民主活力。法國官員已多年未造訪台灣，有鑒於台灣對法國的強力投資，您，或者對外貿易權理部長貝胥特（Olivier Becht）未來是否計畫訪台，對這份信任表達肯定，並深化雙邊關係？」

柯隆納一併答覆議員詢問，她表示，「實際行動上，我們支持台灣參與部分專業國際組織，台灣的參與將會帶來附加價值。在我看來，這包括世界衛生組織」，但她補充說，這不代表承認台灣為國家。

柯隆納指出，「第76屆世界衛生大會正準備召開，而我們已經表明，同意台灣緊密參與世衛組織的工作」。

至於部長訪台的可能性，柯隆納說，「我沒有規劃，且不認為是恰當的」，強調法國採取平衡政策，並表示這是確保國際法受尊重且區域緩和的最好方法。

柯隆納同時也重申法國支持現況、反對片面改變，特別是以武力。「法國也確保國際法基本原則受到尊重，包括台灣海峽一定程度的航行自由」，並指出法國是目前唯一以行動傳達訊息的國家。（編輯：高照芬）