女星林依晨2014年嫁給老公林于超 ，由於夫妻倆工作關係分隔兩地，導致婚變傳聞頻傳，如今又傳出林依晨因丈夫出軌決定淨身出戶，婚姻疑似亮起紅燈，對此，經紀人火速闢謠：「人家好的很呢」，林依晨昨(17日)出席活動時，也對此事做出回應。

林依晨自出道以來，幾乎就是緋聞絕緣體，和老公林于超於2015年結婚後，在前年迎接女兒「小小林」，對於家庭生活相當低調的她，婚姻卻屢被外界看衰，甚至爆出老公帶嫩模回家、需早起給公婆請安等傳聞，對此，她在微博發6點聲明「我不卑微，他也不渣」駁斥傳言，未料又被瘋傳她因為丈夫出軌決定淨身出戶，婚姻似乎岌岌可危。

經紀人發文強調林依晨夫妻倆感情很好。（圖／周美豫微博）

林依晨昨(17日)快閃香港出席活動，她全程對著鏡頭擺出燦笑，心情似乎未受婚變傳聞影響，根據《ETtoday》報導，她表示先前回應過相同話題，該說的也說過了，對於一連串烏龍傳言，她表示相當心疼老公，還透露老公私下反應：「他都開玩笑說怎麼有那麼多新的綽號」，接著不忘分享夫妻倆私下有許多情侶裝和相關單品，未來還想去斐濟度假，流露幸福感的一番話直接粉碎婚變疑雲。

林依晨上周末參加魏如萱的演唱會，事後她分享觀後心得：「天吶！怎麼可以那～～麼好聽又好看」，並附上一系列照片，只見她頂著淡妝容露出燦爛笑容，心情看起來相當不錯，絲毫未受婚變傳聞影響。