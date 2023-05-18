伺服器深陷企業縮減資本支出、建置需求大減的泥淊，TV也因市況不佳及公司策略調整營收佔比降低，讓乙盛-KY今年營收承壓，所幸低軌道衛星營收持續高成長，電動車業務也未受影響，成為乙盛-KY維持今年營運的兩大支柱。

受惠於車用產品佔比大幅拉升至58%，乙盛-KY今年第1季合併毛利率攀升至20.85%，稅後盈餘1.62億元，季減25.3%、年增6.5%，單季每股盈餘為0.96元，為歷年同期新高，儘管近期車市雜音不斷，且Tesla大幅降價搶市，乙盛-KY因主要供貨北美市場，未受到影響，乙盛-KY墨西哥兩座廠亦將陸續於本季及下季量產，隨著新產能加入，以及全球電動車成長趨勢不變，乙盛-KY看好今年車用產品表現。

在低軌道衛星方面，乙盛-KY主要供貨地面接收設備，去年營收占比約3%到5%，公司今年配合客戶開發次世代產品，預估營收年增50%~60%，未來將持續配合客戶開發新產品並持續加寬及加深產品線。

林猷清表示，雖然今年營收將較去年下滑，且去年有美元升值業外挹注，在車用產品佔比拉升下，將力拼全年獲利維持往年正常水準。