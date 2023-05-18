美國總統拜登和國會共和黨領袖麥卡錫周三重申他們想盡快達成協議、提高債務上限以避免災難性違約的決心。

周三收盤，道瓊指數漲408.63點或1.24%，報33,420.77點。標普500指數漲48.87點或1.19%，報4,158.77點。那斯達克指數漲157.51點或1.28%，報12,500.57點。費城半導體指數漲75.98點或2.49%，報3,124.68點。

標普500指數11大類股僅公用事業股（跌0.36%）和必需消費類股（跌0.10%）收黑。金融股漲2.09%，表現最佳；其次為能源股漲2.07%，受惠於原油價格飆升近3%。

標普500銀行股指數大漲4.46%，創下去年11月10日以來最大單日漲幅。

由Western Alliance Bancorp領軍，KBW地區銀行股指數飆升7.28%，創下2021年1月6日以來最大單日漲幅和5月1日來收盤新高。Western Alliance Bancorp大漲10.19%，該銀行周二宣布上季（截至5月12日）存款增加逾20億美元。

重磅科技股全面上漲，尤以特斯拉在召開年度股東大會後大漲4.41%，表現最亮眼。

美國交易所成交量總計為103.5億股，過去20日均量為105.9億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為2.95：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.45：1。

標普500指數有20檔成分股創下52周新高、14檔創新低。那斯達克指數有69檔創下52周新高、123檔創新低。