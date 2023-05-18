女星曾智希去年與演員陳志強登記結婚，而她先前在本土劇《天之驕女》中飾演雙胞胎連體嬰的妹妹「張仁芯」一角演技備受觀眾肯定，如今她再度接下新劇《天道》的女主角，感情與事業發展都相當不錯；日前她在社群分享自己身穿水手服的照片，竟意外釣出老公陳志強留言大喊「課後輔導」，笑翻網友。

曾智希17日在臉書上分享自拍美照，當中可見她身穿藍白色水手服，胸前大開深Ｖ使事業線若隱若現，讓她直呼「終於有機會穿學生制服，回到我的少女時代，但……怎麼是這種啦！」還透露自己被陳志強說像「電影少女」，但對方卻不解釋是什麼樣的「電影」。

照片曝光後，許多網友紛紛留言大讚「好漂亮」、「請把手放下」，大牙也留言表示：「學生妹，妳制服太小了！都裂開到胸了！告訴姐姐妳都吃什麼長大的？好羨慕啊！」然而，值得注意的是陳志強也現身留言區回覆說：「放學後我替妳課後輔導」引來網友笑說「強強不許你壞壞」、「我懷疑強哥開失速列車但沒證據」。

事實上，陳志強與曾智希交往多年，終於在去年於臉書曬甜蜜床照證實結婚消息，有關小倆口婚禮進度，陳志強去年底表示，預定在1年後的年底，但夫妻倆一個天秤座、一個射手座都是很懶的星座，連飯店都還沒開始找，更透露夫妻倆想要有小孩，但目前曾智希的肚皮還沒有動靜。