高姓男子今年2月二度確診新冠肺炎，仍參加公務人員高等考試，事後考選部認為高男明知自己確診，卻未依規定進行居家隔離，執意赴考場應試，有傳染疫情之虞，將高男函送台北地檢署偵辦。但檢察官調查後發現，原來因高男的隔離通知書「遲到」6天，高男是在應試後4天才接獲隔離通知，因而認定高男沒有主觀上犯意，罪嫌不足，不起訴高男。

據指出，高男今年2月8日確診新冠肺炎，他卻於2月10日上午前往北市中國科技大學考場，參加公務人員高等考試，事後因衛福部疾管署勾稽應考人資料，發現高男明知確診還「趴趴走」參加高考，認為高男未依規定進行居家隔離，有傳播疫情之虞，已經觸法，通報考試院考選部處理，考選部依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》將高男函送北檢偵辦。

檢察官調查時，高男坦承當天有到考場應考，但否認不遵行衛生主管機關指示，故意要散播病毒，辯稱他是二度確診，過程中因隔離規定有更改，他經詢問友人後認為只要快篩陰性即可出門，因此2月10日考試當天一早他快篩陰性就去考場。而且他是直到2月14日才收到隔離通知書及通知簡訊。

檢察官發現，高男接獲隔離通知書的時間是2月14日下午1時，而高男2月10日離開居所到考場應試，是在收到隔離通知之前，因此高男應試當天，確實無從得知是否應留置於隔離之處所、或應留置在何處，難以認定高男主觀上有任何違反衛生主管機關指示之犯意，罪嫌不足，將高男不起訴。