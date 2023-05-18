新華社18日報導，中國大陸籍遠洋漁船魯蓬遠漁028號16日凌晨在印度洋中部海域傾覆，澳洲海事安全局和中國大陸駐澳大使館17日表示，已發現傾覆船體，暫未發現39名失聯人員，各方正在積極搜尋遇險船員。

大陸央視新聞用戶端18日報導，5月16日凌晨3時許，蓬萊京魯漁業有限公司所屬中國籍遠洋漁船魯蓬遠漁028號在印度洋中部海域傾覆，船上39人失聯，其中中國籍船員17人、印尼籍17人、菲律賓籍5人。

大陸駐澳使館得到消息後，立即啟動領事保護與應急機制，通過各種管道全力協調澳有關部門盡最大努力、爭分奪秒開展搜救。

目前，澳方已投入包括軍機在內的3架飛機全力搜救，同時還有4艘船隻正在出事海域搜尋。現已發現傾覆的魯蓬遠漁028船體，各方正在積極搜尋遇險船員。

新華社報導，截至目前，暫未發現失聯人員，搜救工作正在進行中。

新華社報導，澳海事安全局發言人17日稱，他們正在西澳州首府珀斯西北方向約5000公里處的一片印度洋海域搜救這艘漁船。發言人說，澳海事安全局16日收到這艘漁船的遇險信標信號，隨後要求澳國防軍提供搜救力量，後者派一架海上巡邏機與該地區的一些商船和其他船隻一起展開搜救。