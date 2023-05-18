新冠疫情反撲，疾管署副署長羅一鈞16日表示脫口罩後疫情起來，本土正式進入第四波Omicron疫情，預估一路到6月底前疫情都會持續上升，在第一線的胸腔內科主治醫師蘇一峰示警，最近門診新冠肺炎的病患又爆炸增加，住院大增1倍。

羅一鈞表示，上周每日平均新增154例新冠本土中重症個案，較前一周暴增33％，從各項指標來看，疫情都是在上升中，本土疫情已進入第四波上升階段，預估會一路升溫到6月底。他並指出，有「大角星」之稱的XBB，傳播力超強，目前已超過BA.2.75，躍升為本土主流病毒株。

台北巿立聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨也在臉書示警，最近門診COVID又爆炸增加，住院也增加1倍。不少網友也紛紛留言：「急診到處都是人，唉！」、「新冠真的多很多，機構都撐不住了」、「最近發新冠口服藥多到有點害怕！好像又另一高峰將到」。

此外，台大公衛學者陳秀熙昨表示，剛被大角星超車的BA.2.75導致國人重複感染率上升至12.5％，創下新高，再感染的比例增加更快，其中65歲以上再感染的機率最高；且再感染的嚴重程度會增加2倍，尤其中重症者痊癒後再染疫住院的風險是輕症者的6倍。