根據VISA今年3月發布的「消費者支付態度報告4.0」，無現金支付普及率於中國大陸、臺灣、香港及澳門持續推升，卡片支付和行動錢包的總體使用率已超過現金，其中更有逾九成臺灣消費者表示未來會持續或更常使用行動錢包，目前每週使用掃碼行動支付的比例高達79%，顯見行動錢包已成為消費者愛用的支付工具之一。

山葉機車的客戶目前仍多以現金付款，看準無現金支付發展趨勢，中國信託銀行特別與山葉機車合作開發「Ya Pay」行動錢包支付功能，提供逾35萬名山葉會員便捷的支付體驗，消費同時回饋山葉機車紅利點數「Ya Points」，可累積兌換山葉機車限量商品。

中信銀行長期布局各產業領導品牌，跨界聯手深化經營行動支付，已提供台灣中油、和泰汽車、秀泰影城等業者多元支付方案，本次與山葉機車合作推出行動錢包支付功能，期盼在其原有「YAMAHA LIFE」會員經營基礎下，優化支付流程。中信銀行將持續拓展場景金融，打造多元支付生態圈，創造商家及消費者雙贏局面。