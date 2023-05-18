一名女子因身材嬌小遭男友母親嫌棄，擔心影響未來孩子的基因，沒想到男友媽一聽到她的職業是醫師，態度馬上轉變，認為身高其實問題不大；網友看了大酸「錢夠多，什麼問題都不是問題。」

一名網友在批踢踢發文指出，堂哥身高約180左右，是名公務員，月薪5萬多，最近即將和女友結婚；他說，嬸嬸剛見到女方時，認為對方身高僅152公分太矮，擔心影響未來孩子的基因。

原PO表示，後來嬸嬸得知女方是醫生，馬上覺得身高不是問題，「現在都炫耀準媳婦一個月有15至20萬薪水，家裡還配一棟房。」他直呼，女方家實力直接屌打男方，並好奇問「是不是只要有實力，也可彌補身高缺陷？」

許多網友看了都酸「錢比較重要」、「就是看中她會賺錢啊，不然怎麼到處講」、「錢還是次要，主要看中的還是腦的基因」、「女生矮什麼時候變缺點了？」

也有人認為，論條件女方比男方優秀太多，卻被對方家長嫌棄，「男生明顯高攀了」、「女生太優質了吧，挑不到缺點才會連矮都拿來說，這種嫌別人家小孩的家長才是最大缺點」、「我也覺得男方家長比較雷」、「我比較好奇女醫師怎麼會看上他，女醫師另一半通常也是醫師吧？」