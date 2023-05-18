小編今（18）日精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲近期發出漲價通知，5月起針對企業級客戶調升NAND晶粒價格，開出漲價第一槍。

業者指出，陸資廠近期降價搶單，本業虧損幅度驚人，已出現不肯流血殺價的現象，僅管目前記憶體大廠尚未喊漲，但陸系供應商出現漲價的「起手式」，業界期盼記憶體價格能在第三季至第四季觸底反彈。

【1】快閃記憶體 開漲價第一槍

業者指出，現階段終端市場需求仍不如預期，但記憶體大廠商已經難以繼續承受降價後果。包括美光通知經銷商DRAM及NAND Flash自5月起不再低價接單，三星亦傳出針對經銷商；拒絕接受低於4月的報價。只不過，最新的SSD報價顯示，相關產品售價仍小幅走跌，顯示長江存儲喊漲引發蝴蝶效應尚未出現。

【2】破天荒！自營商買超233億 大敲台積電、金控等權值股

證券自營商17日破天荒買超台股233億元，創下歷史新高，自營商鎖定台積電、金控股等權值股大敲，與外資連手買超逾400億元，推升台股大漲251點。惟台指期拉高結算，自營商期貨多單趁機大減7,694口。投資專家指出，自營商向來偏好短線操作，明顯為期現貨兩手套利交易。

【3】越南成重災區 河靜鋼、中鴻跟進降價

中國大陸低價鋼材大舉入侵，越南成為重災區，河靜鋼7月內銷盤價擬再調降熱軋、線材產品價格，估計熱軋每公噸下修50～70美元，線材每公噸下修20～30美元，以反擊低價鋼品侵襲。此外，中鴻預計本周五開出6月盤價，估計熱軋、冷軋及鍍鋅等三大鋼品每公噸可能大降2,000元，接近中鋼跌幅，以因應低價鋼品擾市。

【4】防詐新招 非國碼電話直接擋

詐騙電話頻傳，五大電信、NCC及刑事警察局聯手祭出新策，將針對＋28等非國碼電話，直接從電信交換機系統攔阻，另外，NCC規畫國際電話語音警示措施，將預先設定任一通「+886」開頭的來電，需先聽完數秒的語音警示才能通話，預計10月底上線，相關經費2.07億元，由業者負擔一半費用。

【5】巴菲特加碼 日股有望迎10年一遇牛市

日股今年以來漲勢凌厲，表現優於亞太其他市場，原因除了基本面穩健與企業治理改善外，另一因素則是外資回籠，連股神巴菲特也投下信任票。投資銀行高盛亦看好日股後市，甚至預期「十年一遇」的牛市行情可望到來。