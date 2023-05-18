高人氣南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)以甜美清純外型爆紅，近日她飛到台灣進行「徒步環台之旅」，沿路遇到許多慕名前去的粉絲，也有遇到怪人騷擾，在網路上掀起大量討論。近日，她被網友評論胸部大小，令她相當生氣並以台語反擊網友，並曝光自己理想的「男性尺寸」。

企鵝妹近日徒步到苗栗天空之城景觀餐廳用餐，又看到網友在聊天刷「大」，她當場發飆回應：「大三小！你們是說這杯橘子汁大，還是說我的胸部大。」她表示在服務生上這杯飲料前，已經看很多人刷「大或小」，並疑惑問道：「你們看到蛋蛋的時也會說大或小嗎？我真的想知道男生在想什麼。」她也強調，知道男生很難不去注意突起物，「當女生穿很緊身的衣服時，人的眼睛是不會說謊的，我的眼睛也會到處去看，真的很難不去注意它，它就長在那邊。」

企鵝妹曝光理想「男性尺寸」。(影片取自《Nolan Clip》 YT若有移除請見諒)

接著她話鋒一轉表示，如果男生只是蛋蛋很大，不代表下面也會很大，接著她語出驚人，曝光自己的理想男性尺寸，「應該是要小的蛋蛋，平時只有微凸，當他不想『興奮』的時候，不會妨礙到他穿褲子之類的，但若是他想要變大的時候，他就會變大，那就是最舒適的狀態。」表示自己如果是男生，會想要這樣子。

影片一出，立刻引發許多網友熱議：「每次提到關鍵字都很期待他說出三小 笑死 72真的好好笑 這幾天追他直播心情都很好哈哈」、「蛋蛋好像也不能太小，不然會有問題，可能生病之類」、「沙小是不好聽的字語啦，哈哈」。