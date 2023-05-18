女星祈錦鈅因撞臉赴韓國闖演藝圈的周子瑜，又因為G級傲人上圍，被封為G級子瑜，走出去年謝和弦的小三風波後，昨(17日)深夜她無預警放閃分享未婚夫長相，甜喊是另一半的照顧打破了她對人的不信任，也是對方的行動和愛把她快寵成廢人，「好感謝他爸媽教養出這麼好的兒子」，並表示這次想試試看走一輩子，宣告訂婚，引來不少粉絲哀號失戀了。

祈錦鈅去年被謝和弦老婆莉婭（現改名：陳緗妮）控訴傳曖昧簡訊給謝和弦，其中包括「我租了自己的小窩，歡迎來玩」、「我自己住，隨時過來很晚也沒問題」等，引來網友批評她沒掌握好與人夫的互動距離，謝和弦則是因老婆暴走一度喊話要離婚，後來兩人和好並生下一女。

當時，祈錦鈅澄清從頭到尾都沒有想介入別人夫妻感情，抱歉沒有避嫌，「我不背這個小三的名字」，之後更是上傳手寫信認錯，指出：「以後我會盡全力避開謝和弦夫婦。」昨深夜，祈錦鈅首度曬出和現任男友的閃照，表示出社會這麼久已經失去對人性的失望，直到遇到男友才讓她感動還是有可以相信的人，細心的男友還會每天準備她喜歡喝的65度熱水，「我從一個全能的人簡直快被寵成廢人」，不論看醫生、做指甲、玩遊戲，男友都會放下手邊的事以她為優先陪伴她。

祈錦鈅更說：「（男友）實質行動的愛與重視還有一切，都讓我十分咋舌很傻眼，怎麼會有這種人存在，好感謝他爸媽教養出這麼好的兒子…」，並表示以前從不相信自己會是幸運的人，遇到男友才發現有完美的存在，而從照片看來祈錦鈅的男友走韓系打扮，鼻樑高挺、外型帥氣，據《自由時報》報導，祈錦鈅受訪時甜蜜認愛A先生，兩人以結婚為前提交往，在一起約半年，但她也強調還沒懷孕，要先見過雙方家長再談下一步。