關穎昨(17日)昨出席慈善音樂會，剛從馬爾地夫渡假回來的她，曬得一身黑，還笑說：「黑一點看起來比較瘦」，她事後在IG分享穿搭照，穿薄紗透膚裙的她，內搭一件黑色安全褲，卻遭網友酸「黑色四角褲有點大媽了」，對此，關穎則高EQ回應：「我確實是大媽啊」。

照片中，關穎頂著波浪捲髮搭配俏麗辮子頭，身穿短版小可愛、薄紗透膚裙，內搭一件黑色安全褲，美照被狂讚像美人魚，卻有網友酸「應該配丁字褲吧～黑色四角褲有點大媽了」，對此，關穎不但沒動怒，還高EQ說：「我確實是大媽啊！都快50了穿丁字褲這樣好嗎？」

王思佳近來捲入假包風波，和她一起上節目分享包包的好姊妹關穎也成為話題人物，關穎昨出席慈善音樂會透露，王思佳第一時間有傳訊息給她道歉「不好意思，事件波及到妳」，關穎也打電話安慰她，要王思佳好好面對，「這是她的人生功課」。

關穎表示，錄影當天很專注在自己身上，加上大家不會往假包的方向想，所以沒有特別檢查、質疑；關穎和王思佳平時不會一起討論名牌包，有各自的代購，關穎認為，代購的水很深、一定要做功課，同時，她也替代購說話，「代購還是有專業厲害的」，就像人有好人、壞人，不能一竿子打翻所有人。