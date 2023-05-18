一名理科相關科系的男碩士生表示，教授只看簡報精美程度和表達能力，來評斷學生的程度，批評教授不在乎實驗結果，「這麼在乎文組或設計的東西，為什麼不一開始就招文科生？」貼文讓大批網友反駁「一看就是沒工作經驗的，你這樣到職場很吃虧」，因為簡報和溝通能力都是職場的必備條件。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，教授評斷學生程度好壞，竟是用簡報做得是否精美，而不是簡報內容提出的研究方向和實踐能力，只要沒有美術天分、不擅言詞，就會被教授貼上不認真、程度不好的標籤。

原PO表示，實驗結果好壞或研究方向有無可行性，教授根本不在乎，他直言「既然這麼在乎這些文組或設計相關的東西，為什麼不一開始就招文科生？」

貼文曝光，網友持反意見，「簡報能力、溝通力和表達能力，不管文理組都是很重要的能力耶」、「表達能力真的很重要，不然口試那天，你要怎麼讓口委知道你在幹嘛?」、「表達能力決定下限，研究能力決定上限」。

另也有人指簡報、溝通能力都是出社會工作重要的關鍵，「你這樣到職場很吃虧」、「一看就是沒工作過，就算是寫程式的也是要有大量溝通，而且和主管或老闆回報工作進度也要有技巧，讓他知道你是有在做事的」、「你以後上班就知道報告多重要了，不會報告就永遠在下面自己忙得很爽，會報告的早就升官發財了」、「之後去工作不是也差不多，表達不好就是吃虧」。