在政壇被暱稱為「大學姐」的林筱淇，近期出版新作《洞見思路．定義自己》一書，她在書中將自己從政9年間的24個人生體悟娓娓道來，大方和讀者分享。本週日（5月21日）下午3點至5點，林筱淇將在台北市金石堂書店汀州店舉行新書分享會。

林筱淇曾陸續在台北市及台中市擔任過台北市政府副發言人、台中市政府觀光旅遊局長、台中市政府有給職顧問兼任影視發展基金會執行長等公職，而令大眾印象深刻的，還有她幾次擔任選舉幕僚時的表現。

林筱淇在柯文哲2014年、2018年兩次競選台北市長時，曾兩度擔任柯競選辦公室的發言人，為柯挺身辯護，努力幫助柯成功當選，而後，林筱淇在2022年則扮演政治幕僚的角色，與團隊運籌帷幄，協助台中市長盧秀燕順利連任。

最近「造浪者」、「造后者」電視劇集當紅，使得披著神秘面紗的政治幕僚，引起普羅大眾的高度好奇，透過閱讀林筱淇的新書，一窺政治工作堂奧。

回顧以往，鮮少有同時具發言人、政治幕僚及局處行政首長工作經驗者，出版著作和大眾分享相關工作心得，而這本《洞見思路．定義自己》由作者林筱淇親自執筆，梳理她在幾次選舉和行政工作中的珍貴歷程，細說背後的意涵與決策邏輯，更為本書大幅增添可看性。

林筱淇原本在企業界擔任行銷公關專業經理人，9年前意外為自己打開政治之門踏上從政之路，她勇敢踏足未知且陌生的政治領域，在理想與現實之間奮力向上。

面對政治場域的多元生態，身為政治工作者必須堅守價值立場，同時接受不同意見衝撞並生存成長，是極富挑戰與高難度的課題，也是面對自我的重新審視、學習成長與再提升。

過去9年間，林筱淇在這條自己選擇的道路上義無反顧前行，種種挑戰在她眼中化為富有智慧玄機的24個人生體悟，每個體悟都蘊含「大學姐」林筱淇的政治哲學與獨特觀點。

本週日5月21日下午3點至5點，林筱淇將在台北市金石堂書店汀州店（台北市中正區汀州路三段184號）舉行新書分享會，活動也邀請到前台北市長柯文哲等嘉賓一同出席助陣，對於政治工作和公共事務感興趣的朋友，請把握這次難得機會，到現場透過新書和作者進行交流互動。

林筱淇《洞見思路．定義自己》新書在全台各大書局及網路書店均有售，請參考新書連結：https://reurl.cc/rLGe6k