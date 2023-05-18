明星後衛哈登（James Harden）告別老東家火箭追求生涯首冠，卻離總冠軍舞台越來越遠，哈登職業生涯也將走入後半段，據美媒《Bleacher Report》記者漢斯（Chris Haynes）報導，哈登將不執行下賽季高達3564萬美元（約新台幣11億122萬元）球員選項，將在今年夏天追求長約。

在今年季後賽上，哈登表現並不穩定，雖場均仍可貢獻20.3分、8.3助攻及1.8次抄截，就帳面上來看，仍是有改變勝負的影響力，只不過整體進攻效率有所下滑，投籃命中率不到4成，與綠衫軍G7生死戰，更是和恩比德（Joel Embiid）陷入低迷。

哈登一直與火箭的名字畫上等號，傳聞他將選擇老東家作為職業生涯最終站，只不過漢斯指出，哈登只會考慮具競爭力和能讓他盡情做自己的球隊，以哈登在火箭隊史的地位，確實足以扛起領袖責任，只不過在這次樂透順位抽籤，火箭並沒有拿下狀元籤，無緣選進心心念念的文班亞馬（Victor Wembanyama），所以火箭並不符合哈登標準。

去年選擇大幅度降薪，就是為了幫助七六人騰出薪資空間做補強，如今哈登將要為自己做打算，不過七六人並不是沒有機會留下他，外傳球團已將哈登的恩師丹托尼（Mike D'Antoni）列入總教練候選名單，大幅增加哈登留隊機會。