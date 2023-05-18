債務上限危機有解，美股大漲，台股受刺激以16060.26點開出，上漲超過180點，權值股台積電勁揚17元，觸及536元。

美國債務上限危機終於傳出好消息，總統拜登與共和黨領袖麥卡錫表示，他們目標在周日完成談判，提高聯邦政府31.4兆美元的債務上限，避免出現災難性違約，此事刺激美股大漲，四大指數皆收紅。

道瓊上漲408.63點（或1.24%）至33420.77點，那斯達克勁揚157.51點（或1.28%）至12500.57點，標普500指數漲48.87點（或1.19%）至4158.77點，費城半導體指數漲75.98點（或2.49%）至3124.68點。

台股昨（17日）大漲251.39點，收在15925.29點，成交值為2586.63億。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超398.26億。自營商買超232.67億，投信賣超1.72億，外資及陸資買超167.31億。