台北市光復南路上午發生一起墜樓意外。一名老翁今（18日）清晨7時許，從高樓墜下後掉落在人行道上，當場嚇壞行經的路人，警消獲報趕到場，發現老 翁全身重創，現場有大片血跡已明顯死亡，警方調閱住家監視器發現並無外力入侵跡象，目前正帶回家屬偵訊釐清意外發生原因。
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