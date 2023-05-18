新華社18日報導，中國—中亞峰會5月18日至19日在西安舉行，中國國家主席習近平將主持峰會。出席峰會的中亞五國元首均已抵達陝西省西安市。17日下午至18日上午，哈薩克總統托卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、吉爾吉斯總統紮帕羅夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫先後抵達。

《人民日報》報導，中國及中亞國家各界人士認為，此次峰會意義重大，31年前，中國率先與中亞國家建交，開啟了雙方交往和合作的大門。在習近平與中亞國家元首戰略引領下，堅持相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏的四項原則，實現全面戰略夥伴關係全覆蓋、簽署共建「一帶一路」合作文件全覆蓋，走出一條睦鄰友好、合作共贏新路，成為構建新型國際關係的典範。

中國現代國際關係研究院歐亞研究所所長丁曉星表示，中國—中亞峰會具有里程碑意義，今年是共建「一帶一路」倡議提出10周年，期待本次峰會推動中國與中亞國家在農業、減貧、能源、基礎設施、電子商務、綠色發展等領域進一步挖掘潛力，讓務實合作成果更好惠及六國人民。

吉爾吉斯國立民族大學一帶一路研究中心主任、中國問題專家拉希德·尤蘇波夫表示，期待六國加強政治、經貿、文化、科學、教育等領域合作。吉爾吉斯與中國在經貿、能源、基礎設施互聯互通等領域取得了重要合作成果。希望加快推進中吉烏鐵路等項目。

塔吉克國家科學院歐亞研究所首席研究員阿卜杜加尼·馬馬達齊莫夫指出，中國—中亞峰會將為中亞國家轉型發展、提升地區影響力帶來新機遇。

土庫曼外交部國際關係研究所專家多夫列特梅拉德·馬梅多夫說，近年來，中亞國家和中國在交通、能源等領域合作取得豐碩成果，促進了地區物流和旅遊業發展。

哈薩克阿斯坦納國際學術綜合體中國與中亞研究中心主任斯維特蘭娜·科日羅娃走訪過「霍爾果斯—東大門」經濟特區無水港等多個哈中經濟合作項目，對兩國經貿合作成果印象深刻。「即使在新冠疫情期間，過境哈薩克的中歐班列貨櫃運量也在持續增長。截至5月10日，今年霍爾果斯鐵路口岸通行中歐（中亞）班列同比增長22.9％，這充分說明了哈中共建一帶一路的潛力。」

吉爾吉斯24小時通訊社發表評論文章說，中亞國家與中國2022年雙邊貿易額達702億美元，同比增長約40％。中國成為中亞國家重要的經貿合作夥伴之一，中亞國家的特色產品正越來越多地進入中國市場。雙方將繼續深化科技、文化、教育等領域合作，促進地區穩定發展。

報導稱，峰會期間，習近平將發表講話，各國元首將回顧中國—中亞關係發展歷程，就中國—中亞機制建設、各領域合作以及共同關心的重大國際和地區問題交換意見，各國元首還將共同簽署重要政治文件。

中國國際問題研究院副研究員蘇曉暉表示，此次峰會標誌著中國—中亞元首會晤機制的正式建立，將對中國與中亞國家關係發展、各自發展振興、地區和平穩定產生重要而深遠的影響。