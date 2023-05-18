●美國總統拜登和國會共和黨領袖麥卡錫周三重申他們想盡快達成協議、提高債務上限以避免災難性違約的決心。拜登在白宮記者會上表示：「我們將團結起來，因為我們別無選擇」。他並表示將縮短亞洲行程，並於周日返回華盛頓，但工作人員在華府的協商會繼續進行，「（國會）領導人都同意：我們不會違約。每位領導人都說過」。另一方面，麥卡錫在國會大廈被問到是否有可能在拜登周日返國時達成債限協議時，他回答：「這是可以做到的」。

●國際金融協會（IIF）公布，今年第一季全球國家負債總額增加8.3兆美元，達到304.9兆美元，創下去年首季以來新高和史上次高記錄。與疫前相比，全球債務增加45兆美元，且料將持續增加。新興國家債務增長相對較快，其新增債務占全球總新增額約75%，且債務總額首度突破100兆美元大關。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加504萬桶，市場預期為減少92萬桶。上周汽油庫存減少138.1萬桶，超出市場預期的減少106萬桶。餾分油庫存增加8萬桶，超出市場預期的增加5.7萬桶。上周原油進口量減少12.7萬桶/日，煉廠產能利用率升高1個百分點。

●美國商務部公布，4月新屋開工數成長2.2%，以年率計為140.1萬戶，大致符合市場預期。建築許可數跌少1.5%，以年率計為141.6萬戶，少於市場預期的143.7戶。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌5.7%，扭轉前一周的上漲6.3%。30年期固定抵押貸款利率為6.57%，高於前一周的6.48%。

●周三美元指數尾盤漲0.3%，報102.85，盤中一度升至103.12，創下3月底以來7周新高。美國府會兩黨可望就聯邦債限問題達成協議以避免美國債務違約，以及最新公布的經濟數據表現穩健，意味著聯準會不會太快降息。

●對美國倒債的擔憂緩解以及房市數據樂觀，周三美國債息走高。美國10年期公債殖利率一度漲4.4個基點，報3.592%，尾盤報3.5754%。對利率敏感的2年期債息一度大漲10.3個基點，報4.177%。近來多位聯準會官員接連釋出鷹派訊息，使市場對於近期內降息的預期消退。

●受美元和美國債息上漲影響，周三金價連跌第2日，紐約期金收跌8.1美元或0.4%，報每盎司1984.9美元，盤中最低觸及1978.35美元。

●儘管美國上周原油庫存增幅超出市場預期，但美國可望在大限到來之前解決債限問題，為原油需求前景帶來提振，周三紐約期油收漲1.97美元或2.78%，報每桶72.83美元。倫敦布蘭特期油收漲2.05美元或2.74%，報每桶76.96美元。