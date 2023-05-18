近期天氣炎熱，各類蛇種瘋狂現蹤，過去民俗學上對於蛇類相當忌諱，因此別名「小龍」作為稱號。民俗專家廖大乙就提醒，小龍被視為土地公的「腳力」，也就是部將之意，若夢到蛇代表該去找土地公拜拜或佈施及樂捐；而看到蛇的話千萬別去殺生，尤其得特別禮讓，在看到蛇之後切記趕快去廟裡走走及做功德。

蛇是屬於變溫動物，當天氣炎熱時，活動力會較高，尤其春末到初冬這段期間，蛇類經常現蹤在人類的活動範圍，尤其在端午節過後的大暑節氣最為常見。不過最近氣溫炎熱、天氣乾燥，讓不少蛇類提早出沒。

廖大乙表示，民間忌諱講到蛇這個字，所以將蛇稱為小龍，蛇類也代表土地公的腳力、部將。通常民間作夢夢到蛇就是表示土地公向民眾要錢，要去拜拜和燒金紙，但神明從來不會向信眾要錢，所以是在提醒民眾得去捐血和佈施，做做功德可以改運、增加磁場。

廖大乙說明，若民眾看到蛇出沒在眼前，要禮讓牠，千萬不要殺生，因為貓跟蛇屬於比較陰的動物，相當會記恨；路上如果不慎撞到蛇，記得買新掃把打3下輪胎，代表除煞之意。而遇到蛇的人代表最近運勢不好，可以到土地公廟走走，或是樂捐及佈施，積陰德轉運。

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