根據首相府的資料，在歷史性的「廣島協議」（Hiroshima Accord）框架下，英國和日本將啟動半導體夥伴關係（Semiconductors Partnership），雙方將在研發、技術交流等方面，展開極具野心的合作，以強化各自的國內相關產業與供應鏈韌性。

此外，英日將建立再生能源夥伴關係（Renewable Energy Partnership），尋求在英國、日本以及第三國加速推動潔淨能源。

英日另將建立網路夥伴關係（Cyber Partnership），深化網路安全合作。電子製造和資訊科技公司「英國富士通」（Fujitsu UK）將加入英國「國家網路安全中心」（NCSC）的產官合作計畫「工業100強」（Industry 100）。

在此之前，英日已於去年12月宣布建立「數位夥伴關係」，規劃在半導體、網路韌性、人工智慧等14個重點領域深化合作。

蘇納克（Rishi Sunak）將於18日抵達東京。他指出，與岸田文雄在重視印太區域的和平安全以及捍衛自由公平貿易等共享價值上，立場密切一致；在「廣島協議」的基礎上，英國與日本擬展開新一階段令人振奮的蓬勃合作。

首相府今晚預告，蘇納克在東京將訪問一座海軍基地，並宣布一系列英日防衛合作新計畫。

這包括繼2021年首航後，英國將於2025年再次在印太區域執行航空母艦打擊群行動部署，與日本自衛隊及其他區域夥伴一同捍衛印太區域和平穩定。

此外，英日將商定正式的「諮詢條款」（Consult Clause）。根據此條款，英日承諾就重要的區域與全球安全議題相互諮商，並一同研議應對措施。這有利雙方累積互信和默契，並在印太和其他區域有效協調行動。

另一方面，英日規劃今年稍晚於日本境內舉行第4次「警戒島嶼」（Vigilant Isles）陸戰軍演。英方預計派遣約170名人員參與，是歷來最多的一次，今年的「警戒島嶼」也將是歷來規模最大的一次。

根據英國陸軍的資料，英日雙邊陸戰軍演「警戒島嶼」2018年首次舉行；在此之前，除了美軍，還沒有任何外國軍隊曾在日本境內陸地進行過軍事操演。

日本今年1月與英國簽訂「相互准入協定」（RAA），英國成為第一個與日本簽署RAA的歐洲國家。RAA允許英日雙方相互部署武裝部隊，以及一同規劃和執行規模較大、複雜度較高的軍事演訓和部署。

英國首相府表示，英國與日本的關係進展，無論是就長遠展望或發展速度而言，都「勝過任何其他國際夥伴」，這反映日本在印太區域的關鍵角色，以及日本在確保英國安全與繁榮的中心地位。

在東京期間，蘇納克另將主持邀請重要日本企業領導人出席的招待會；屆時除了重申英日雙邊經貿與投資關係的重要性，預料還將宣告價值數十億英鎊的日本對英投資案。

結束東京行程後，蘇納克隨後將前往廣島，與岸田文雄會晤，並搶在七大工業國集團（G7）峰會19日登場前，發布英日「廣島協議」文本。（編輯：馮昭）